Вашингтон, 15 сентября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. США намерены использовать стратегические нефтяные запасы для стабилизации возможных потрясений на рынке нефти, в случае возникновения таковых после взрывов на НПЗ Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики США.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Как следует из сообщения, министр энергетики США Рик Перри готов открыть стратегические нефтяные резервы США для компенсации любых сбоев на нефтяных рынках.

Напомним, в результате атаки хуситов на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии, добыча нефти в стране сократилась почти в два раза. Инцидент может оказать существенное влияние на мировой рынок нефти, поскольку королевство является мировым лидером по экспорту нефти.

Несмотря на то, что хуситы взяли на себя ответственность за инцидент и пообещали продолжить террористические методы борьбы в том случае, если Эр-Рияд не прекратит военные действия на территории Йемена, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран и призвал к аналогичным действиях другие страны.

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