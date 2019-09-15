Польский турист погиб в горах Армении, защищая девушку от медведя
Ереван, 15 сентября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Трагедией окончилось нападение медведя на двух туристов из Польши. Об обстоятельствах гибели поляка сообщает 14 сентября «Sputnik Армения».
Как стало известно, два гражданина Польши, мужчина и женщина, находились с туристическим визитом в Армении. Поляки были на высоте 3500 метров на склоне горы Арагац, когда повстречались к крупным медведем.
Защищая спутницу, парень встал встал на пути дикого хищника, в результате чего оба, человек и медведь, покатились по крутому склону. В это время девушка вызвала спасателей, сообщив, что ее парень ранен, и ему требуется медицинская помощь.
Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили молодого человека без признаков жизни.
«На место на вертолете вылетели врачи медцентра «Эребуни», которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения», — говорится в сообщении МЧС Армении.
Причиной смерти стали травмы головы, полученные от падения или от схватки с хищником.