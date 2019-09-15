Каир, 15 сентября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Со словами осуждения в адрес йеменских повстанцев-хуситов, организовавших приведшую к взрывам атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, выступил МИД Египта, передает 15 сентября Xinhua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

(сс) Francesco Gasparetti Здание МИД Египта в Каире

Официальный Каир заявил о своей солидарности с властям и народом Саудовской Аравии, а также о приверженности борьбе против всех форм терроризма, насилия и экстремизма.

Напомним, ранее йеменские хуситы выпустили десять беспилотных летательных аппаратов по крупным нефтяным объектам Саудовсткой Аравии и пообещали продолжить атаки в случает продолжения «агрессии саудовского режима и экономической блокады» против Йемена.

Между тем официальное признание ответственности хуситами, не помешало США возложить ответственность за взрывы на саудовских НПЗ на Иран.