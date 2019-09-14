Рабат, 15 сентября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Группа наркоторговцев была арестована в марокканском городе Агадир на юге страны. Правоохранители изъяли 1,63 тонны конопли, сообщает 15 сентября агентство Xinhua со ссылкой на заявление полиции Марокко.

Полиция Марокко

Как стало известно, вместе с более чем полутора тоннами каннабиса были задержаны двое мужчин 41 и 49 лет. Полиция также конфисковала автомобиль и полученные от незаконного оборота наркотических средств финансы.

Напомним, согласно докладу ООН за 2016 год, Марокко находится на первом месте из 129 стран по объему выработки производных конопли. В списке лидеров за Марокко идут Афганистан, Ливан, Индия и Пакистан.