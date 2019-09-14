Тосно, Ленинградская область, 15 сентября, 2019, 01:39 — ИА Регнум. В результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области погиб художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко, сообщает 14 сентября портал 78.ru.

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Как стало известно, водитель автомобиля Mazda выскочил на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Honda.

Находившийся за рулем Mazda Боковенко погиб на месте. Водитель автомобиля Honda доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.