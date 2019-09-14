Москва, 15 сентября, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Проживающий на территории России с 2013 года бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден хотел бы переехать во Францию, сообщает France 24 со ссылкой на анонс интервью радиостанции France Inter.

Андрей Грук ИА Красная Весна Эйфелева башня. Париж, Франция

По словам Сноудена, он уже просил ранее руководство Франции о предоставлении ему политического убежища.

«Я подал заявление о предоставлении убежища во Франции в 2013 году при Франсуа Олланде, — рассказал Сноуден. — Конечно, я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище».

Ранее экс-сотрудник спецслужб США рассказал о горькой участи американского информатора: «Самая печальная часть этой истории заключается в том, что единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить, находится не в Европе, а здесь(в России — прим. ИА REGNUM)».

Напомним, Сноуден приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» 23 июня 2013 года и с тех пор находится на территории РФ. Москва предоставила информатору временное убежище на год, а затем вид на жительство на три года, продлив разрешение в 2017.