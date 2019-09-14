Москва, 15 сентября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. В субботу, 14 сентября, была проведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом 14 сентября сообщается на сайте Роскосмоса.

NASA МКС

Как отмечается в сообщении госкорпарации, корректировка носила плановый характер. Ее целью «стало формирование баллистических условий для расстыковки и посадки пилотируемого корабля «Союз МС-12», которые запланированы на 3 октября 2019 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запуск «Союз МС-12», который доставил троих участников экспедиции МКС-59/60 на борт МКС — космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, астронавта NASA Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, был осуществлен 1 марта 2019 года.