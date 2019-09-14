Москва, 15 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. К концу 2020 года на Сокольнической площади в Москве будет открыт благоустроенный парк. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

Stroi.mos.ru Строительстве станции метро «Стромынка»

«Уже сейчас при строительстве станции метро «Стромынка» Большой кольцевой линии мы разрабатываем проект благоустройства этой территории и создание зеленого парка», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, при разработке проектов строительства станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы учитывается обустройство близ лежащих территорий около входов и выходов в столичную подземку. Так, на Сокольнической площади планируется провести работы по озеленению и организовать зоны отдыха.

Напомним, станция неглубокого заложения «Стромынка» БКЛ будет расположена вблизи от входа в парк «Сокольники» — на Сокольнической площади. Ранее сообщалось, что строительные работы по ее возведению завершатся в 2021 году.