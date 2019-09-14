Окуловка, Новгородская область, 14 сентября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. В Новгородской области в квартире у 39-летнего жителя Окуловки обнаружили незаконный арсенал оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина занимался поиском оружия и снаряжения на местах былых сражений.

Mark Levisay ППШ

Во время обыска в его квартире были найдены ручной пулемет Дегтярёва, пистолет-пулемет Шпагина со снаряженным патронами диском, винтовку Мосина, а также различные боеприпасы.

Экспертиза подтвердила, что всё изъятое оружие — в боеспособном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

Отметим, что в начале сентябре региональное управление Росгвардии проверила в Новгородской области 194 владельцев гражданского оружия. Изучались условия хранения оружия, исправность сейфов, сроки действия документов — в результате четыре единицы зарегистрированного оружия были изъяты.