Берлин, 15 сентября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Новые расчёты постоянной Хабла, показывающей скорость расширения Вселенной, могут скорректировать возраст Вселенной с 13,7 миллиардов лет до 11,4 миллиарда. Об этом 13 сентября сообщает Science.

Звездное небо

Учёные давно рассчитывают возраст, используя движение звезд, чтобы измерить, насколько быстро Вселенной расширяется. Если она расширяется быстрее, это значит, что она достигла своего текущего размера быстрее и, следовательно, должна быть относительно моложе. Скорость расширения Вселенной оценивается постоянной Хабла. Общепринятый считается значение равное 70, которое даёт возраст Вселенной 13,7 миллиардов лет от момента Большого Взрыва.

Исследователи Института Макса Планка в Германии использовали концепцию гравитационной линзы, согласно которой гравитация искажает свет и заставляет удаленные объекты выглядеть ближе. Они полагаются на специальный тип этого эффекта, называемый линзой с временной задержкой. Новый подход даёт значение постоянной Хабла 82,4 и возраст Вселенной — 11,4 млрд лет. Однако, критики нового подхода отмечают, что использование всего двух гравитационных линз приводит к слишком большим погрешностям при расчётах, и новая методика требует сбора большего количества информации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новая методика расчёта постоянной Хабла, предложенная учёными из Чикагского университета в Иллинойсе, поставила под сомнение фундаментальные космологические теории.