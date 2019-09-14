Москва, 14 сентября, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Строительные работы на станциях «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируется завершить до конца этого года. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

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«До конца года планируется завершить тяжелые строительные работы и пуско-наладку оборудования», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Кроме этого, он подчеркнул, что данный участок соединят с Некрасовской линией метрополитена, которая связывает центральные и юго-восточные районы Москвы.

«Таким образом, маршрут от «Косино» до «Лефортово» с шестью станциями планируем построить до конца года», — добавил глава Стройкомплекса. По его словам, в 2020 году этот участок соединят со станцией «Рубцовская», расположенной также на БКЛ.

Напомним, строительство БКЛ с 31 станциями позволит соединить все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. С её станций пассажиры столичного метрополитена смогут осуществлять пересадки на радиальные линии метро и железной дороги, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.