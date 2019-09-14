Пермь, 14 сентября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» примет участие в фестивале «На родине А.П. Чехова» в городе Таганрог, об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ISasha Театр имени Чехова. Таганрог

Артисты представят публике спектакль «На дне» по одноименной пьесе Максима Горького. Постановку можно будет увидеть в ближайшую среду, 18 сентября на сцене театра имени Чехова.

«Спектакль, который в среду будет показан в Таганроге, является в своём роде уникальным. Режиссёр и сценограф Сергей Федотов воссоздал декорации В. Симова постановки 1902 года в МХТе. Зритель попадает на самое дно жизни, и это фантастическое пространство как будто очерчивается сценой, но далеко выходит за эти рамки, проникая в сердце зрителей, оно стучит в него, как «пепел Клааса», — отмечают в пресс-службе театра.

Напомним, Пермский театр «У Моста» в 2018 году справил свое 30-летие. За многие годы работы, театр посетил свыше 170 фестивалей, в том числе и зарубежных. Стал лауреатом многочисленных премий, среди которых «Золотой витязь» и «Золотая маска».