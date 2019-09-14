Ярославль, 14 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Вечером 14 сентября в Ярославской областной больнице скончалась женщина, пострадавшая в аварии с рейсовым автобусом на трассе Ярославль-Иваново. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Таким образом количество жертв выросло до 8 человек.

Wikimedia.com Ярославская областная больница

Скончалась женщина 1948 года рождения.

«К сожалению, характер и тяжесть множественных травм, а так же возраст пациентки привели к таким печальным последствиям, — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Специалисты областной больницы сделали все возможное для ее спасения. Была проведена операция, которая длилась несколько часов, но, к сожалению, организм не выдержал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем MAN произошло в результате выезда грузовика на полосу встречного движения.