Мадрид, 14 сентября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. 14 сентября в Сан-Себастьянена стадионе «Аноэта» между командами «Реал Сосьедад» и «Атлетико» (Мадрид) был разыгран матч в рамках 4-го тура испанской Прембер-лиги. Игра завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:2.

Dilema Стадион «Аноэта»

Гол арендованного из «Реала» Мартина Эдегора на 58-й минуте стал для норвежца вторым в сезоне.

Лучшим игроком матча с оценкой 82.5 стал атакующий полузащитник Эдегор, подавший 4 угловых и совершивший 2 удара и 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 84%.

«Матрасники» с 9-ю баллами временно остались на 1-й позиции, так как до конца тура их может обойти «Севилья», имеющая на данный момент 7 очков и игру в запасе. «Реал Сосьедад», набрав 7 очков, поднялся на 5-е место.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Атлетико»)

Удары 12/10

Удары в створ 4/2

Владение 49%/51%

Фолы 11/10

Угловые 5/5

Оценки (WhoScored) 7.05/6.08

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Льоренте, Элустондо, Монреаль, Субельдия, Португез, Мерино, Оярасабаль, Эдегор, Исак.

Запас: Алекс, Жозе (↑), Янузай, Гевара, Сурутуса, Сангалли, Ле Норманд.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Феликс, Витоло, Лемар, Коста.

Запас: Адан (↑), Ариас, Корреа (↑), Эррера, Льоренте (↑), Монтейро, Кансеко.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Хоан Мендес Матео | Мигель Гарсия.

Желтые карточки: Субельдия — 45, Триппьер — 51, Льоренте — 60, Коста — 69.

Забитые мячи: Мартин Эдегор (Микель Мерино) 58 — 1:0, Начо Монреаль 61 — 2:0.