«Атлетико» потерпело первое поражение в сезоне от «Реал Сосьедада»
Мадрид, 14 сентября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. 14 сентября в Сан-Себастьянена стадионе «Аноэта» между командами «Реал Сосьедад» и «Атлетико» (Мадрид) был разыгран матч в рамках 4-го тура испанской Прембер-лиги. Игра завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:2.
Гол арендованного из «Реала» Мартина Эдегора на 58-й минуте стал для норвежца вторым в сезоне.
Лучшим игроком матча с оценкой 82.5 стал атакующий полузащитник Эдегор, подавший 4 угловых и совершивший 2 удара и 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 84%.
«Матрасники» с 9-ю баллами временно остались на 1-й позиции, так как до конца тура их может обойти «Севилья», имеющая на данный момент 7 очков и игру в запасе. «Реал Сосьедад», набрав 7 очков, поднялся на 5-е место.
Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Атлетико»)
Удары 12/10
Удары в створ 4/2
Владение 49%/51%
Фолы 11/10
Угловые 5/5
Оценки (WhoScored) 7.05/6.08
Составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Льоренте, Элустондо, Монреаль, Субельдия, Португез, Мерино, Оярасабаль, Эдегор, Исак.
Запас: Алекс, Жозе (↑), Янузай, Гевара, Сурутуса, Сангалли, Ле Норманд.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Феликс, Витоло, Лемар, Коста.
Запас: Адан (↑), Ариас, Корреа (↑), Эррера, Льоренте (↑), Монтейро, Кансеко.
Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Хоан Мендес Матео | Мигель Гарсия.
Желтые карточки: Субельдия — 45, Триппьер — 51, Льоренте — 60, Коста — 69.
Забитые мячи: Мартин Эдегор (Микель Мерино) 58 — 1:0, Начо Монреаль 61 — 2:0.