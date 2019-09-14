Вашингтон, 14 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Миллиардер Роберт Бигелоу представил прототип космической станции Bigelow Aerospace, которая состоит из надуваемых капсул. Об этом 13 сентября сообщает Businessinsider.

Charly W. Karl Космическая станция

Двенадцати метровый макет призван убедить NASA выбрать этот проект для создания космической станции «Ворота» на орбите Луны. Затем «Ворота» послужат стартовой площадкой для полёта на Марс. Аппарат Бигелоу называется B330 (его объем составит 330 кубометров). Основная идея создания станции из надуваемых капсул состоит в том, что ее гораздо дешевле запускать в космос, так как она многократно сложена, а процесс ее раздувания уже осуществляется в космическом пространстве. В таких аппаратах будет гораздо больше места, чем позволяют жесткие металлические корпуса традиционных космических модулей. Представленный прототип оборудован двумя камбузами, двумя туалетами, огромным грузовым пространством, двумя силовыми установками, хранилищем для еды и отсеком для исследований. Корабль также содержит помещения для выращивания продуктов питания, занятий спортом и развлечений.

«Эта большая космическая станция может разместить четыре человека на неопределенный срок и пять человек на многие месяцы», — заявил Беглоу. Этого времени может быть достаточно и для полёта на Марс.

Роберт Бигелоу — успешный бизнесмен в гостиничном бизнесе, но как и Илон Маск направил своё состояние на развитие космических полетов. Предлагаемые им космические станции могут стать дешёвыми «космическими отелями» для исследований и космического туризма. Компания миллиардера уже апробировала представленную технологию в космосе. В 2016 году надуваемый модуль Bigelow был пристыкован к Международной космической станции и в нём побывали космонавты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что руководитель аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн официально объявил о подписании контракта с частной компанией Maxar на постройку первого модуля лунной орбитальной станции LOP-G.