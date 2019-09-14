Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2019, 21:14 — ИА Регнум. 14 сентября в Сочи на стадионе «Фишт» между командами «Сочи» и «Локомотив» был разыгран матч в рамках 9-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу «железнодорожников».

(сс) Oleg Bkhambri Стадион «Фишт»

Эта встреча станет первой в истории между этими коллективами.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.09 стал российский нападающий Федор Смолов, отдавший единственную голевую передачу, выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 68%.

«Локомотив», набрав 17 очков, поднялся на 4-ю строчку. ПФК «Сочи» с 6-ю баллами остался в зоне вылета на 14-м месте.

Статистика матча («Сочи"/"Локомотив»)

Удары 9/15

Удары в створ 3/5

Владение 39%/61%

Фолы 13/9

Угловые 0/4

Оценки (WhoScored) 6.45/6.98

Составы на матч:

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Карапетян, Бурмистров, Полоз.

Запас: Мевля, Померко, Заболотный (↑), Заболотный, Фролов, Набиуллин (↑), Бахтияров, Новосельцев, Шакуро, Лагатор (↑).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

Запас: Идову, Эдер (↑), Коломейцев (↑), Медведев, Серкейра (↑), Рыбус, Тугарев, Куликов, Коченков, Дорофеев, Рыбчинский, Джорджевич.

Бригада арбитров: Игорь Панин | Валерий Данченко | Александр Богданов | Василий Казарцев.

Желтые карточки: Цаллагов — 38, Живоглядов — 42, Баринов — 45, Юрганов — 62.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Федор Смолов) 20 — 0:1.