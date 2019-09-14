Краснодар, 14 сентября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Футбольный матч участников муниципального этапа Всероссийского футбольного турнира 5×5 «Уличный красава», организованного «Молодежкой ОНФ», состоялся в Краснодаре 14 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции «Уличный красава» в Краснодарском крае Дарья Самошкина. Организовали акцию активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае совместно с командой МолодежкиОНФ при поддержке Центра физкультурно-массовой работы города Краснодара.

Дарья Самошкина Акция «Уличный красава» в Краснодаре

Всего в матче приняли участие 23 команды — 15 в группе от 14 до 15 лет в восемь в группе от 16 до 17 лет. Как пояснила координатор акции, цель ее проведения — популяризация футбола, привлечение молодых людей к спорту.

По итогам соревнований, которые стартовали утром 14 сентября, в категории 14−15 лет первое место заняла команда «Юнион», на втором месте — «Сахалин», бронза — у команды «Айваз». В возрастной категории 16−17 лет среди восьми команд первое место заняла «Смена». На втором «Айваз», на третьем — «Чемпион».

"Команды-победители в каждой возрастной группе будут представлять город Краснодар на региональном этапе акции «Уличный красава», который пройдет 17 и 19 сентября в Краснодаре», — добавила Самошкина.

Отметим, что в общей сложности по всей России на участие в турнире заявилось около шести тысяч команд (в 2018 году — 3,4 тысячи). Муниципальный этап игр стартовал 2 сентября, он продлится до конца сентября. Во всех регионах страны в течение трёх недель будут сыграны отборочные матчи, в ходе которых определятся лучшие команды, которые выступят на соревнованиях регионального уровня, затем состоятся соревнования окружного этапа. Финал акции запланирован на начало ноября.