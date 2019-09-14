Париж, 14 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. 14 сентября в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» между командами «Пари Сен-Жермен» и «Страсбург» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Лиги 1 2019/20. Игра завершилась минимальной победой хозяев.

Валерий Дед Стадион «Парк де Пренс»

В последних пяти личных встречах этих команд «Страсбург» ни разу не смог одержать победу, лишь дважды удержав ничью.

Единственный мяч в компенсированное время матча забил лидер сборной Бразилии Неймар ударом «ножницами» — 1:0.

«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и укрепился на первой позиции. «Страсбург» с 3-мя баллами идет в зоне вылета на 18-м месте.

Статистика матча («Пари Сен-Жермен"/» Страсбург»)

Удары 14/6

Удары в створ 5/3

Владение 61%/39%

Фолы 10/12

Угловые 5/2

Оценки (WhoScored) 6.57/6.74

Составы на матч:

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Курзава, Силва, Диалло, Дагба, Верратти, Сарабия, Гейе, Чупо-Мотинг, Неймар, Ди Мария.

Запас: Кимпембе, Паредес, Менье, Рико, Икарди, Эррера, Куасси.

«Страсбург»: Селс, Симакан, Коне, Митрович, Кароль, Джику, Бельгард, Сиссоко, Томассон, Лала, Ажорк.

Запас: Н’Дур, Корнье, Лиэнар, Мотиба, Прчич, Да Кошта, Камара.

Бригада арбитров: Амаури Делеру | Стефан Пигнателли | Матье Гросбост | Абделатиф Херади.

Желтые карточки: Бельгард — 45, Курзава — 45, Ажорк — 71, Верратти — 90.

Забитые мячи: Неймар 90 — 1:0.