Симферополь, 14 сентября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В Крыму волки дважды совершили нападения на людей, об этом 14 сентября сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Huskyherz Волк

Инциденты были зафиксированы неподалеку от сел Привольное и Перевальное в Симферопольском районе.

В результате нападения диких зверей пострадали трое человек, они были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

МЧС предупреждает, что чаще всего волки нападают на женщин и детей, а также туристов-одиночек. Экстренные службы советуют людям действовать исходя из указанной информации. Кроме того, следует помнить, что диким животным нельзя смотреть в глаза и поворачиваться к ним спиной.

Напомним, в марте 2019 году эксперты наблюдали рост популяции волков на 15%. Исходя из полученных данных было принято решение об отстреле хищников.