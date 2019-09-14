Лос-Анджелес, США, 14 сентября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Дэн Эйкройд снимется в сиквеле «Охотников за привидениями». Об этом 14 сентября сообщил портал Digital Spy.

Rnunezart Дэн Эйкройд

Сценарий к будущей картине написал Джейсон Райтман — сын режиссера Айвана Райтмана, снявшего оригинальную картину 1984 года. Ранее в СМИ уже поступала информация о возможном участии Эйкройда в проекте, однако сейчас её подтвердил сам актер. В интервью журналистам он отметил, что он очень взволнован возможностью вернуться во вселенную «Охотников за привидениями».

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Напомним, ранее Дэн Эйкройд сказал: он надеется на то, что у Sony Pictures получится убедить Билла Мюррея также поучаствовать в проекте. Третий участник оригинального фильма — Гарольд Рамис умер в феврале 2014 года.