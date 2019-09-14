Калуга, 14 сентября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Спектаклем театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга открылся VII всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Teatrkaluga.ru Церемония открытия VII всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»

Спектакль «Отцы и сыновья» поставленный по пьесе ирландского драматурга Брайена Фрила, — это современное прочтение романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Зрители встретили петербургских актёров овациями. На обсуждении спектакля, жюри фестиваля дало режиссуре и игре актёров высокую оценку. Художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов в 2010 году поставил в калужском областном драматическом театре спектакль по пьесе Александра Васильевича Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

В 2019 году участниками фестиваля всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге», также стали театральные коллективы из Астрахани, Брянска, Вологды, Костромы, Нижнего Новгорода, Пензы, Рыбинска, Рязани, Тулы, Твери. Этим театрам из старинных русских городов более 100 лет. В фестивальные дни, спектакли будут проходить на двух сценах областной драмы: большой и малой, а также в Театре юного зрителя и в Доме музыки. Завершит фестиваль премьера калужского областного драматического театра «На всякого мудреца довольно простоты», по пьесе Александра Николаевича Островского. Поставил спектакль главный режиссер калужского театра Владимир Хрущев.