Вулвергемптон, Великобритания, 14 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. 14 сентября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» между командами «Вулверхэмптон» и «Челси» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «пенсионеров».

John Nickolls Стадион «Молинью»

В последних 5-ти играх между этими коллективами 3 победы одержал «Челси», одну — «Вулверхэмптон».

Гол форварда молодежной сборной Англии Тэмми Абрахама на 56-й минуте стал для него 7-м в последних трех матчах.

«Челси» набрал 8 очков и временно поднялся на 6-ю позицию. «Вулверхэмптон» с 3-мя баллами остался на предпоследнем месте в зоне вылета.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/» Челси»)

Удары 10/14

Удары в створ 4/6

Владение 46%/54%

Фолы 8/11

Угловые 7/5

Составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Коуди, Саисс, Невеш, Кастро, Моутиньо, Дендонкер, Траоре, Хименес, Жота.

Запас: Доэрти (↑), Нету, Гиббс-Уайт (↑), Кутроне (↑), Радди, Винагре, Килман.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Виллиан, Ковачич, Маунт, Абрахам.

Запас: Баркли (↑), Педро, Кабальеро, Зума (↑), Жиру, Пулишич, Батшуайи (↑).

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Даниэль Кук | Саймон Хупер.

Желтые карточки: Абрахам — 62, Кристенсен — 64, Саисс — 79.

Забитые мячи: Фикайо Томори 31 — 0:1, Тэмми Абрахам 34 — 0:2, Тэмми Абрахам (Маркос Алонсо) 41 — 0:3, Тэмми Абрахам 56 — 0:4, Тэмми Абрахам (автогол) 69 — 1:4, Патрик Кутроне 85 — 2:4, Мейсон Маунт (Миши Батшуайи) 90+6 — 2:5.