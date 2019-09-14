«МЮ» одолел «Лестер» благодаря пенальти
Манчестер, Великобритания, 14 сентября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. 14 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «манкунианцев».
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу в сезоне, набрал 8 очков и поднялся на 4-ю строчку. «Лестер» с тем же количеством очков опустился на 5-е место.
Гол Маркуса Рашфорда на 8-й минуте стал для нападающего вторым в сезоне Английской Премьер-лиги.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Лестер Сити»)
Удары 11/8
Удары в створ 5/4
Владение 43%/57%
Фолы 12/14
Угловые 3/8
Составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Янг, Ван-Биссака, Мата, Перейра, Матич, МакТоминей, Рашфорд, Джеймс.
Запас: Джонс, Фред (↑), Ромеро, Гринвуд, Гомес, Туанзебе (↑), Чонг (↑).
«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Чоудури, Ндиди, Грэй, Варди.
Запас: Джастин, Морган, Олбрайтон, Уард, Барнс (↑), Перес (↑), Прает.
Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Константин Хатзидакис.
Желтые карточки: Мэддисон — 75, Джеймс — 84, Чилуэлл — 90+5.
Забитые мячи: Маркус Рашфорд (пенальти) 8 — 1:0.