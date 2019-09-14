Лондон, 14 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. 14 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась крупной победой «шпор» со счетом 4:0.

Hzh Стадион «Тоттенхэм Хотспур»

Дубль Сона на 10-й и 23-й минутах стали для 27-летнего южнокорейца 1-м и 2-м в сезоне во всех турнирах.

«Шпоры» набрали 8 очков и поднялись на 3-ю строчку. «Кристал Пэлас» с 7-ю очками опустился на 10-е место.

Статистика матча («Тоттенхэм"/» Кристал Пэлас»)

Удары 12/7

Удары в створ 5/5

Владение 60%/40%

Фолы 16/9

Угловые 4/3

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Сон, Винкс, Ламела, Сиссоко, Эриксен, Кейн.

Запас: Ваньяма, Дайер, Алли, Гадзанига, Моура (↑), Н’Домбеле (↑), Дэвис (↑).

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Уорд, Сако, Кэхилл, Миливоевич, Куяте, Шлупп, Тансекнд, Заа, Айю.

Запас: Томкинс, Мейер, Хеннесси, Бентеке (↑), Маккарти (↑), Камараса (↑), Ридевальд.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Йан Хассин | Ричард Уэст | Майкл Солсбери.

Желтые карточки: Винкс — 45, Роуз — 50, Вертонген — 53, Эриксен — 60, Айю — 61, Уорд — 89, Миливоевич — 90+1.

Забитые мячи: Сон Хын Мин (Тони Алдервейрелд) 10 — 1:0, Патрик ван Анхольт (автогол) 21 — 2:0, Сон (Серж Орье) 23 — 3:0, Эрик Ламела (Харри Кейн) 42 — 4:0.