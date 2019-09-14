Калуга, 14 сентября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Памятная капсула на месте будущего памятника без вести пропавшим защитникам Отечества на фронтах Великой Отечественной войны, была торжественно заложена 14 сентября в калужской деревне Кузьминичи в преддверии 76-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Памятная капсула на месте будущего памятника без вести пропавшим защитникам Отечества заложена в деревне Кузьминичи/

Памятную капсулу торжественно заложили председатель областного парламента Виктор Бабурин, заместитель губернатора области Константин Горобцов, почётный гражданин Калужской области, генерал армии Владимир Исаков, а также уроженец и почётный гражданин Куйбышевского района Николай Сафонов. «То событие, которое здесь происходит — важный момент возрождения памяти. Это наша дань уважения погибшим воинам и героям. Это нужно, чтобы мы сохранили память, и она передавалась из поколения в поколение», — сказал спикер Заксобрания области Виктор Бабурин. Особо отметил, что «памятники истории — это народные скрепы, стержни, на которых крепится государство», — архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. Памятник без вести пропавшим защитникам Отечества планируется установить в Кузьминичах в апреле 2020 года накануне 75 — летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В Калужской области без вести пропавшими в годы минувшей войны числятся 56 тысяч человек. В Куйбышевском районе из семи тысяч человек не вернулись домой пять тысяч защитников Родины.