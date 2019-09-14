Киев, 14 сентября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отверг возможность прописывания в конституции страны особого статуса для Донбасса, об этом 14 сентября он рассказал во время прошедшего в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Данная проблема регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. Однако, официальный Киев еще не принял решение относительно будущего положения об особом статусе Донбасса.

В настоящее время идет обсуждение указанной проблемы, а также вероятных компромиссов. Пристайко кроме того, добавил, что амнистия для участников сопротивления украинской агрессии не предусматривается.