Москва, 14 сентября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь», об этом 14 сентября сообщается на сайте президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой Витязь

«Уверен, что мероприятия нынешнего форума, объединившего поклонников театра, кинематографа, изобразительных искусств, литературы, пройдут достойно, надолго запомнятся своей позитивной, вдохновляющей атмосферой», — подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что мероприятие снискало огромный авторитет и стало отличной площадкой для содержательных, профессиональных дискуссий в различных сферах творчества.

Напомним, ежегодный форум «Золотой витязь» был основан в 1992 году. С 2010 года на площадках фестиваля представляются работы в области кино, театра, литературы, изобразительного искусства. Одной из основных тем мероприятия являются — славянство и православие.