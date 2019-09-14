Массачусетс, США, 14 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Инженеры Массачусетского института технологий в Кембридже создали материал, который в 10 раз чернее чем, все существующие в настоящее время. Об этом 13 сентября сообщает портал Eurekalert со ссылкой на статью в ACS-Applied Materials and Interfaces.

Circe Denyer Черные квадраты

Материал выполнен из углеродных нанотрубок, стоящих вертикально — нитей углерода микроскопического размера, которые были выращены на алюминиевой фольге, протравленной солью. Полученная фольга поглощает более 99,96% света, который падает на её поверхность, что делает ее самым черным материалом из всех ранее существующих. Если бы поверхность, покрытая материалом, содержала неровности, выступы или другие элементы, независимо от того, под каким углом бы на неё смотрели, эти неровности и элементы были бы невидимыми в пустоте черного цвета.

Демонстрируя возможности нового материала, учёные вместе с художником из Массачусетского технологического института Даймута Штребе создали инсталляцию на Нью-Йоркской фондовой бирже под названием «Искупление тщеславия». Работа представляет собой натуральный желтый бриллиант весом 16,78 карата, стоимостью в 2 миллиона долларов, и покрытого новым ультрачерным материалом. Полученный эффект завораживает: драгоценный камень искусной огранки, который обычно ярко блестит, теперь представляет собой плоскую и черную пустоту. Новый материал может быть использован в оптических шторах телескопов для уменьшения световых бликов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что используя углеродные нанотрубки, учёные создали 16-разрядный компьютерный процессор.