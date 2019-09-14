Берлин, 14 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. 14 сентября в Кёльне (Германия) на стадионе «Рейн Энерги» между командами «Кёльн» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч 4-го тура немецкой Бундеслиги. Игра завершилась поражением «козлов».

CEphoto, Uwe Aranas Стадион «Рейн Энерги»

За последние 4 игры между этими командами дважды победу одерживали «козлы», дважды — «жеребята».

Гол 26-летнего француза Алессане Плеа на 14-й минуте стал для форварда 2-м в сезоне.

«Кёльн» с 3-мя очками опустился на 15-ю позицию. «Боруссия» с 7-ю баллами поднялась на 6-е место.

Статистика матча («Кёльн"/"Боруссия»)

Удары 14/15

Удары в створ 7/4

Владение 51%/49%

Фолы 23/21

Угловые 4/7

Оценки (WhoScored) 6.48/7.25

Составы на матч:

«Кёльн»: Хорн, Хектор, Чихос, Борно, Эхизибей, Верстрэт, Шауб, Дрекслер, Скири, Кордоба, Модест.

Запас: Хёгер, Риссе, Теродде, Шиндлер, Кесслер, Козьелло, Мере, Кайнц, Бадер.

«Боруссия»: Цоммер, Ляйнер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закариа, Нойхаус, Эмболо, Тюрам, Плеа.

Запас: Штробль, Херрман, Раффаэль, Бейер, Траоре, Зиппель, Бенеш, Янчке.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Эдуард Байтингер | Маттиас Йолленбек.

Желтые карточки: Хектор — 21, Крамер — 26, Эльведи — 85, Риссе — 89.

Забитые мячи: Алессане Плеа 14 — 0:1.