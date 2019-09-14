Великий Новгород, 14 сентября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. «Необоснованными слухами» назвали в правительстве Новгородской области информацию о возможном появлении в регионе полигона для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, публикации, появившиеся в петербургских СМИ, опроверг заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Тимофей Гусев, заместитель председателя правительства Новгородской области «Информация не соответствует действительности, мы не обсуждаем такую возможность. Мы не понимаем вообще, что стало основанием для этих слухов. Наверное, Петербург испытывает определённую проблему — понятно: город-миллионник. И во всём мире принято, что города-миллионники цивилизованным способом перерабатывают свой мусор где-то на соседних территориях. Возможно, учитывая географию, коллеги как-то посмотрели в этом отношении на Новгородскую область — циркуль поставили… Но мы здесь, в Новгородской области, такой возможности не рассматриваем вообще»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в Новгородской области может быть создан «технопарк», куда будут вывозить из Санкт-Петербурга бытовой мусор и отходы промышленных предприятий низкого уровня опасности.