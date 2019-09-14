Москва, 14 сентября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви принял в свой состав Русский экзарахат, об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте Маосковского патриархата.

Serein Собор Александра Невского. Париж

Решение было принято на основании просьбы архиепископа Иоанна, являющегося главой экзархата. Духовенство положительно отнеслось к указанной идее.

Прихожане и духовенство экзархата теперь могут вступить в лоно Русской православной церкви, а архиепископ Иоанн получит титул «Дубнинский».

Напомним, Русский экзархат был основан в 1921 году в Париже на основе приходов русских эмигрантов, покинувших родину после революционных событий.