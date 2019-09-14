Канберра, 14 сентября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Австралийский ученый обнаружил, что человеческие тела ещё в течение более года после смерти могут двигаться. Это открытие может иметь большое значение для определения времени и причины смерти человека. Об этом 12 сентября сообщает портал PHYS.ORG со ссылкой на статью в Forensic Science International: Synergy.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

В Австралийском центр тафономических (посмертных) экспериментальных исследований обнаружили, что люди «не могут покоиться с миром». Фотографируя труп в течение 17 месяцев, учёные обнаружили, что тело ещё более года после смерти человека весьма интенсивно двигается. Например, руки, прижатые к телу, могут сами раскинуться в стороны. Исследователи предполагают, что этот эффект связан с процессом разложения. Тело мумифицируется, связки высыхают, приводя в движение конечности.

Понимание скорости посмертного движения при разложении тела поможет криминалистам в более точной оценке времени смерти и даже определении её причины при исследовании неопознанных трупов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что центр по изучению процесса разложения человеческих останков готовится к открытию на территории Великобритании.