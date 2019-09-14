Великий Новгород, 14 сентября, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 14 сентября, стартовал финал Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, ретро-ралли проходит под лозунгом «К истокам Руси»: по замыслу организаторов, маршрут приближен к пути движения варягов Рюрика по землям древних славян в IX веке.

Novreg.ru Ретро-ралли

В ралли участвуют около 20 экипажей из Москвы и Московской области на автомобилях, которым уже более 25 лет. Самая раритетная модель — «Ягуар ХК 120» 1952 года, самые «молодые» — ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 1981 года выпуска.

Маршрут ралли протяжённостью 134 км проложен по территории Великого Новгорода и Новгородского района. Участники посетили Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь, Свято-Юрьев мужской монастырь.

Напомним, в 2018 году Новгородская область уже принимала финал ретро-ралли — тогда участники преодолели более 500 км через Великий Новгород, Шимск, Старую Руссу, Парфино, Крестцы, Валдай, Боровичи.