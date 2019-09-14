Калуга, 14 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Перспективе открытия авиационного сообщения между Калугой и черногорским Тиват была посвящена рабочая встреча губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с главой представительства авиакомпании «Montenegro Airlines» в России Божидаром Королевичем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На рабочей встреч губернатора Анатолия Артамонова с главой представительства авиакомпании «Montenegro Airlines» в России Божидаром Королевичем

Участники переговоров в Калуге подчеркнули значимость авиамаршрута для отдыха и рабочих поездок жителей региона в Черногорию. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Национальная авиакомпания Черногории, «Montenegro Airlines» была создана в 1994 году. Объем ежегодных перевозок — около 600 тысяч пассажиров. В сентябре 2008 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Черногория было заключено соглашение об условиях взаимных поездок граждан двух стран.

Напомним, 10 июля 2019 года в Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э. Циолковского совершил незапланированную посадку самолёт авиакомпании «Montenegro Airlines», летевший рейсом из Черногории в Москву. Экстренная посадка лайнера была вызвана обмороком командира экипажа из-за внезапно поднявшего у него артериального давления. Посадку самолёта благополучно осуществил второй пилот. Командир корабля был экстренно госпитализирован в калужскую городскую клиническую больницу «Сосновая роща».

Пассажиров авиарейса Тиват (Черногория) — Домодедово (Москва) отправили из калужского аэропорта в столицу России на двух комфортабельных автобусах. Через пару дней состояние здоровья пилота стабилизировалось, и экипаж отправили в Черногорию.