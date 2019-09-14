Москва, 14 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В московском Сбербанке опровергли информацию о минировании отделения, расположенного в торговом центре «Черёмушки», об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«В ходе проверки офиса банка, расположенного в ТЦ «Черёмушки» в Москве, никаких подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время офис продолжил работу в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ГУ МВД Москвы поступила информация о минировании отделения Сбербанка, расположенного в указанном торговом центре. После сообщения о тревоге из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники.