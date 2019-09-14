Москва, 14 сентября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Сайт Московских центральных диаметров (МЦД) с момента его создания посетили свыше 130 тыс. человек. Об этом 14 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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Для удобства пользователей разработчики интернет-ресурса создали современный интерфейс сайта с доступной (простой) навигацией по нему.

«Со дня открытия сайта МЦД его посетили уже более 130 тыс. человек, пик посещаемости пришёлся на день объявления тарифов — 27 августа сайт посетили более 20 тыс. человек», — отметили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Наиболее популярными страницами сайта у пользователей стали раздел «МЦД — Тарифы» и «Схема МЦД», а средняя продолжительность сеансов составляет около 2,5 минут.

Напомним, страница проекта Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте столичного метрополитена была размещена в конце августа 2019 года. МЦД («наземное метро») представляет собой «наземное метро» столицы, которое было создано в результате реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов.