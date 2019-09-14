Москва, 14 сентября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Народный артист России Лев Лещенко подверг критике решение Министерства культуры включить в школьную программу изучение таких музыкальных групп, как Nirvana, The Beatles и другие, об этом он заявил 14 сентября телеграмм-каналу «Подъем».

EMI The Beatles

C точки зрения певца, подобная идея кажется ему абсурдной, и лучше бы включать в программу изучение российских композиторов, в частности Александру Пахмутову и Давида Тухманова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство культуры России заявило о разработке программы культурных нормативов для школьников. Предполагается, что в указанную программу войдут не только образцы классической музыки, но также и известные рок-группы, в том числе и подвергнутые критике Лещенко.