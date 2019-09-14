Санкт-Петербург, 14 сентября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился с журналистами о своих планах выдвинуть сенатором от правительства города Валентину Матвиенко, которая также является действующим председателем Совета Федерации России. Об этом 14 сентября он рассказал во время общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — подчеркнул Беглов.

Глава региона отметил, что в принятии данного решения нет никакой тайны и интриги, Матвиенко и впредь будет продолжать свою работу на посту сенатора от правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, выдвижение губернатором кандидатуры Валентины Матвиенко на пост сенатора связано с тем, что ее полномочия как представителя от исполнительной власти региона истекают в связи с вступлением в должность нового губернатора и созданием правительства города.