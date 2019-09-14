Ярославль, 14 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области возросло до 29 человек, об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте МВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В результате ДТП семь человек погибли, 29 получили ранения», — отмечается в заявлении.

В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимации, им была сделана операция.

Напомним, утром 14 сентября на трассе Ярославль-Иваново произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств, а также пятеро пассажиров. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, что и послужило причиной катастрофы.