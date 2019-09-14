Ливерпуль, Великобритания, 14 сентября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. 14 сентября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «скаузеров» со счетом 2:1.

Robert Cutts Стадион «Энфилд»

В последних трех играх между этими коллективами «мерсисайдцы» одержали 3 победы с общим счетом 9:2. Лучшим бомбардиром стал Мохаммед Салах, забивавший в каждой встрече.

Голы сенегальского нападающего Садио Мане на 28-й и 40-й минутах стали для него 3-м и 4-м в Премьер-лиге текущего сезона.

«Ливерпуль» набрал 15 очков и укрепился на первой позиции в турнирной таблице. «Ньюкасл» с единственной победой 4-мя очками остался на 15-м месте.

Статистика матча («Ливерпуль"/» Ньюкасл»)

Удары 19/7

Удары в створ 8/1

Владение 76%/24%

Фолы 5/4

Угловые 10/1

Оценки (WhoScored) 7.14/6.29

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.

Запас: Милнер (↑), Фирмино (↑), Гомес, Хендерсон, Шакири (↑), Лаллана, Келлехер.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Шер, Дамметт, Виллемс, Крафт, Шелви, Алмирон, Хайден, Атсу, Жоэлинтон.

Запас: Кларк, Сонъен, Муто (↑), Фернандес (↑), Дарлоу, Лонгстафф, Манкильо (↑).

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Эндрю Мэдли.

Забитые мячи: Виллемс (Атсу) 7 — 0:1, Мане (Робертсон) 28 — 1:1, Мане 40 — 2:1, Салах (Фирмино) 72 — 3:1.