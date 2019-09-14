Москва, 14 сентября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Подземный переход, соединяющий станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) и «Динамо» Замоскворецкой линии, метрополитена Москвы будет сдан к концу 2020 года. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительные работы идут в водонасыщенных грунтах, что предусматривает ряд дополнительных работ и принятие технических решений.

«Тоннель для эскалатора уже готов, а подземный коридор к станции «Динамо» пройден на 45 метров из 130», — подчеркнул чиновник.

Напомним, станция «Петровский парк» московской подземки была открыта в начале 2018 года неподалеку от станции «Динамо» Замоскворецкой линии. Строительство нового перехода между ними позволит пассажирам через юго-западный вестибюль «Петровского парка» осуществить пересадку на станцию «Динамо».