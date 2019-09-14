Вашингтон, 14 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил ликвидацию сына бывшего террориста №1 Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена, об этом 14 сентября сообщает NBS со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Хамза бен Ладен, занимавший высокий пост в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был уничтожен в ходе спецоперации военных США в регионе Афганистана и Пакистана», — отметил, по словам источника, Трамп.

В Белом доме также отметили, что ликвидация сына бен Ладена имеет не только важное символическое значение, но также сыграет важную роль в подрыве организационных возможностей террористов.

Напомним, ранее о ликвидации Хамзы бен Ладена сообщалось летом 2019 года, однако тогда данная информация не подтвердилась.