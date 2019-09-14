Октябрьский район, Югра, 14 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В Югре следователи выясняют обстоятельства, при которых на мель сел теплоход в шести километрах от поселка Перегребное. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ на транспорте СКР по Уралу.

Пресс-служба СУ на транспорте СКР УрФО Севший на мель теплоход

По предварительным данным, 14 сентября теплоход «Метеор-282», следуя от поселка Берёзово до города Ханты-Мансийска, сел на мель. На борту находилось 105 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадали трое пассажиров, госпитализированы — двое.

Следственно-оперативная группа запросила судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа. Устанавливается сумма причинённого ущерба владельцу теплохода, а также иные подробности происшествия.