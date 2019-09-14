Мурманск, 14 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Леонид Рошаль поможет главе Мурманской области наладить работу регионального здравоохранения. Об этом Андрей Чибис сообщил в соцсетях по итогам встречи с президентом Национальной медицинской палаты.

Premier.gov.ru Леонид Рошаль

«Леонид Рошаль — мой давний друг, наставник, которого я бесконечно уважаю — поможет нам выстраивать эффективную систему здравоохранения. Обсудили систему защиты наших докторов, в также единой прозрачной системы контроля качества медицинских услуг», — сообщил Андрей Чибис.

Леонид Рошаль подарил главе Мурманской области брошюру с изложением программы Общероссийского народного фронта «Здоровая нация», в разработке которой Чибис принимал активное участие.

«И знаете, что я подумал — что если бы она была исполнена, то, что мы с вами написали тогда, никаких бы проблем сегодня со здравоохранением не было. Я вам подарю эту программу и если вы у себя в регионе ее исполните, народ вас будет носить на руках», — сказал Чибису Рошаль.

Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение — уязвимая отрасль Мурманской области. Перезагрузки требует все — от системы привлечения кадров до улучшения качества оказания медпомощи. Увольнение министра здравоохранения стало одним из первых кадровых решений Чибиса на посту врио губернатора Мурманской области.