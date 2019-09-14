Бостон, США, 14 сентября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман, сыгравшая в нем многодетную мать Линетт Скаво, проведет 14 дней в тюрьме за дачу взятки для поступлении ее дочери в престижный колледж, сообщило агенство CNN 13 сентября.

angela n Фелисити Хаффман

Также «отчаянной домохозяйке» присудили год условно, 250 часов на общественных работах и штраф в размере 30 000 долларов в рамках приговора, вынесенного федеральным судом в Бостоне 13 сентября.

Фелисити Хаффман — одна из 30 первых обвиненных в мошенничестве с SAT-тестами — результаты которых учитываю все крупнейшие университеты США.

Актриса признала свою вину полностью: «Мне очень стыдно за то, что я сделала», — сказала она судье. «У меня был выбор. Я могла бы сказать «нет».

Хаффман отправится в тюрьму через шесть недель, 25 октября. Где она будет отбывать наказание, пока не объявлено.

Всего в мошеннической схеме участвовало более 50 человек, 33 из них — родители. Наиболее известные — актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин. Организатором был Уильям («Рик») Сингер — руководитель компании по подготовке к поступлению в университеты, также являющийся главой благотворительной организации, через которую в виде пожертвований родители передавали ему суммы от 15 до 75 тысяч долларов за подтасовку результатов тестов.