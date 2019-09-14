Москва, 14 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Сообщение о минировании отделения Сбербанка, расположенного в здании торгового центра «Черёмушки» проверяют сотрудники экстренных служб в Москве. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефонный террор

Торговый центр «Черёмушки» находится на юго-западе Москвы на улице Профсоюзной. После получения информации о минирования отделения Сбербанка, которое расположено в здании ТЦ на первом этаже. Из здания центра были в превентивных целях эвакуированы все посетители и работники.

Здание ТЦ тщательно обследуется специалистами на наличие взрывных устройств. Одновременно предпринят ряд мероприятий по установлению личности информатора, сообщившего о заложенной бомбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лжеминировании самолёта в Крыму, который следовал по маршруту «Казань — Симферополь». Личность сообщившего о взрывном устройстве устанавливается.