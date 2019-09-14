Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Югре один из пассажиров севшего на мель судна «Метеор» получил тяжёлые травмы. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники во властных структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

Гражданин, а также ещё один пассажир, госпитализированы. Их доставили вертолётом в Нягань.

Как сообщало ИА REGNUM, судно село на мель на реке Оби. Оно держало путь от Берёзово до Ханты-Мансийска. Авария произошла в Октябрьском районе. На корабле находились 105 пассажиров, а также шестеро членов экипажа.