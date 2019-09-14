Турин, Италия, 14 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может проложить свою карьеру в одном из клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом 14 сентября сообщает сайт журналист Джанлуки Ди Марджио.

Soccer.ru Марио Манджукич

По данным источника, 33-летним футболистом заинтересовался клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» и соглашение о переходе игрока может быть заключено в течение ближайших двух дней.

При этом отмечается, что в случае перехода хорватский игрок сможет присутствовать только на тренировках клуба, так как трансферное окно в MLS в настоящее время закрыто.

Отметим, Марио Манджукич перешёл в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» летом 20 015 года за 21 млн евро. В составе туринской команды четырежды стал победителем итальянской Серии А и трижды обладателем Кубка Италии.