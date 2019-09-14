Цхинвал, 14 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает 14 сентября пресс-служба главы государства.

Cominf.org Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

В своем поздравлении президент отметил, что для народа Южной Осетии день признания независимости республики всегда будет связан с именем Дмитрия Медведева. Глава государства подчеркнул, что в республике высоко ценят вклад юбиляра в становление государственности и развитие Южной Осетии. «Мир, уверенность в завтрашнем дне, международное признание нашего государства — все это стало возможным благодаря Вашему мужественному решению», — указал Бибилов.

Напомним, российские войска выступили с миротворческой миссией после того, как грузинские войска напали на Цхинвал в августе 2008 года. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.