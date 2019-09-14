Лондон, 14 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Спур» Кристиан Эриксен надеется перейти в мадридский «Реал», сообщает 14 сентября Marca.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

По данным источника, 27-летний игрок отказался от нового контракта со своим нынешним клубом для того чтобы летом следующего года, когда закончится действие его нынешнего контракта с «Тоттенхэмом», перейти в состав мадридской команды.

Отметим, ранее, 13 сентября, стало известно, что руководство «Тоттенхэма» предложило Кристиану Эриксену пятилетний контракт с зарплатой 7,5 млн евро за один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне футболист сыграл за свой нынешний клуб в 4 матчах и отметился в них 1 голом.